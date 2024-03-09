مقتل مدنيين عراقيين في قصف تركي بمحافظة دهوك الشمالية

قتل مدنيان عراقيان، في غارة جوية تركية في منطقة شيلادزي الجبلية بمحافظة دهوك شمال العراق.

ونقلت رويترز عن مصدر أمني عراقي قوله ” قتل شخصان وأصيب آخر جراء قصف تركي استهدف قرية برسكي التابعة لناحية شيلادزي شمال دهوك”.

وأوضح المصدر أن “الضحايا الثلاثة خرجوا صباح (الجمعة) من القرية لجمع أعشاب الربيع في الجبل المطل على القرية، و تعرضوا للقصف هناك”.

وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية إن الجيش التركي نفذ ضربات جوية في شمال العراق وشمال سوريا أسفرت عن تدمير 24 هدفا للمسلحين الأكراد، مضيفة أنها “حيدت” العديد منهم.

وقالت الوزارة إنها نفذت العمليات في شمال سوريا، وفي مناطق متينا وهاكورك وكاره وآسوس وقنديل بشمال العراق.

وكان تسعة جنود أتراك قتلوا في اشتباك مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني في 12 يناير.

وتصنف أنقرة حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) كتنظيمات إرهابية، وتشن غارات متفرقة على مواقع لهم في شمال سوريا والعراق بشكل دوري.

وشنت تركيا في أكتوبر عملية جوية واسعة طالت عشرات المواقع العسكرية ومرافق البنية التحتية في شمال سوريا بعد هجوم استهدف مقر وزارة الداخلية في أنقرة وتبناه حزب العمال الكردستاني.

ومنذ عام 2016، نفذت تركيا ثلاث عمليات عسكرية واسعة النطاق في سوريا استهدفت بشكل رئيسي المقاتلين الأكراد، الذين طالما أعلنت أنقرة سعيها لإبعادهم عن حدودها، وباتت القوات التركية وفصائل سورية موالية تسيطر على شريط حدودي واسع في سوريا.