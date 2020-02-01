مقتل مدني وإصابة امرأة جراء قذائف عناصر حفتر العشوائية

عناصر حفتر تواصل استهدافها منطقة السراج بقذائف عشوائية لليوم الثالث على التوالي. [سوشيال ميديا]

أفاد الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق فوزي أونيس، بمقتل مدني متأثرا بجراحه وإصابة امرأة، جراء استهداف عناصر حفتر منطقة الكريمية جنوب العاصمة طرابلس بالقذائف العشوائية.

من جانبه قال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة أمين الهاشمي، في وقت سابق، إن استهداف عناصر حفتر لمنطقة الكريمية جنوبي طرابلس، خلف وراءه إصابة مواطنين أحدهما إصابته بليغة نتيجة.

وأوضح الهاشمي في تصريح تلفزيوني أن عناصر حفتر تواصل استهدافها منطقة السراج بقذائف عشوائية لليوم الثالث على التوالي مخلفة أضرارا مادية جسيمة في منازل المدنيين.