مقتل مساعد رئيس الاستخبارات الأفغانية في كابول

لقي مساعد رئيس المديرية العامة للاستخبارات في أفغانستان، مولوي نعمان، مصرعه في العاصمة كابول، في حادثة لا تزال تفاصيلها غامضة حتى الآن، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأفادت شبكة “طلوع نيوز”، نقلاً عن مصادر مطّلعة، بأن مولوي نعمان، الذي يشغل منصب مساعد مدير الاستخبارات في حكومة طالبان تحت قيادة عبد الحق واثق، قُتل داخل منزله في منطقة بوت خاك بالعاصمة الأفغانية.

ولم يُصدر أي بيان رسمي يوضح سبب الوفاة حتى اللحظة، إلا أن المصادر رجّحت أن يكون الحادث ناجمًا عن انفجار أسطوانة غاز داخل المنزل، فيما لم تستبعد التحقيقات أي فرضيات أخرى.

يأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه العاصمة كابول وأجزاء أخرى من أفغانستان تصاعدًا في حوادث الانفجارات والحوادث الطارئة، ما يضيف مزيدًا من الغموض حول ملابسات وفاة الشخصيات الأمنية البارزة.

وتُعد المديرية العامة للاستخبارات في إمارة أفغانستان الإسلامية الجهاز الاستخباراتي الوطني الرسمي في البلاد، وقد تأسست بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس 2021، لتحل محل المديرية العامة للأمن الوطني التي كانت تعمل في عهد جمهورية أفغانستان الإسلامية السابقة.

وتلعب المديرية العامة للاستخبارات دورًا محوريًا في حفظ الأمن الداخلي وجمع المعلومات الاستخباراتية، كما أنها تتولى مهامًا أمنية حساسة داخل العاصمة والمناطق الأخرى.

ويأتي هذا الحدث في ظل تحذيرات مستمرة من رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، بشأن هشاشة اتفاقيات وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان، مما يعكس التوتر المستمر في المنطقة وتأثيره على الاستقرار الأمني في كابول والمناطق الحدودية.