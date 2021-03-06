مقتل مصري في السعودية بسبب خلاف على خضراوات

وزارة الهجرة المصرية، أكدت أمس الجمعة، أنها تقوم بمتابعة التحقيقات بشأن مقتل مواطن مصري بأعيرة نارية في السعودية، وذلك بسبب خلاف على “حمولة خضروات”.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، إنها تتابع المجريات بشأن مقتل عشري محمد حسن (37 عاما)، على يد مواطن سعودي، من خلال السفارة والقنصلية المصرية في الرياض.

وقال البيان إن الحادثة تسببت بإصابة ابن شقيق الضحية، حسين سامي محمد حسن.

وأكدت الوازارة أنها تقوم بـ”متابعة كافة التفاصيل القانونية من تحقيقات أولية، بالإضافة إلى متابعة الحالة الطبية للمواطن المصاب حيث استقرت حالته وتم نقله إلى مستشفى شميس في الرياض”.

ووفق ما ذكرت قناة “الحرة”، لفت البيان إلى أن السلطات السعودية قامت بالقبض على المتهم بقتل المواطن المصري وإصابة ابن أخيه، وبات المتهم يخضع حاليا للتحقيق.

وكشفت التحقيقات الأولية، وفق الوزارة، أن سبب الحادث كان خلاف قد وقع بين مواطن سعودي وبين المجني عليه وابن شقيقه، وهما من محافظة المنيا، في جنوب مصر، وكان الخلاف بشأن نقل حمولة خضراوات، وانتهى الأمر بإطلاق السعودي الأعيرة النارية عليهما.

ولقي الضحية مصرعه، الجمعة، بعد أن أطلق المواطن السعودي 5 أعيرة نارية نحوه بسبب خلافهما، أدت لإصابته في الصدر والكتف والفخذ، متسببة بوفاته.