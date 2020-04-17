مقتل مواطن وإصابة آخرين في قصف لعناصر حفتر على الكريمية

قتيل وجرحى في قصف لعناصر حفتر على الكريمية. [سوشيال ميديا]

أفاد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أمين الهاشمي، اليوم الجمعة، بمقتل شخص وإصابة 6 آخرين بينهم 4 من عائلة واحدة بمنطقة الكريمية إثر القصف العشوائي لعناصر حفتر على المنطقة.

من جانبه أفاد المكتب الإعلامي بعملية بركان الغضب، بأن عناصر حفتر قامت بقصف عدة منازل بمنطقة الكريمية بصواريخ غراد العشوائية.

وفي وقت سابق، استنكرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الهجمات الممنهجة والمتكررة على الأحياء السكنية المدنية بالعاصمة طرابلس التي سبّبت في إزهاق الأرواح البريئة وتهجير المواطنين وتدمير المنازل.

وكان آخر هذه الهجمات المعتدية على الأرواح البريئة استهداف منزل “بطريق السور” بطرابلس ليل الأربعاء/الخميس راح ضحيته طفل لم يتجاوز الـ5 سنوات وإصابة الأم بجراح خطيرة وثلاثة أطفال من نفس العائلة، وسجلت الوزارة بنفس اليوم استهداف منازل مواطنين ببلدية أبي سليم سبب في وفاة امرأة وجرح آخرين واستمر القصف أمس الخميس على أحياء متفرقة بالعاصمة ممّا أدّى لمقتل أحد العناصر الطبية الدكتور عبد المنعم أبوغفة بمنطقة عين زارة.

وقالت الوزارة في بيان لها: “وفي الوقت الذي تنعى فيه وزارة الصحة الأرواح البريئة الذين قضوا تشدّد على خطورة هذه الأفعال التي تعتبر انتهاك لحقوق الإنسان واستباحة للدماء وجرائم حرب وفق القانون المحلي والدولي الإنساني وتطالب الحكومة بالعمل لتقديم الجناة للعدالة”.

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