مقتل مواطن وإصابة آخر على يد مرتزقة «فاغنر» في سرت

استنكرت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، ما يحدث لأهالي مدينة سرت من جرائم على يد عناصر مرتزقة “فاغنر” الروسية التابعة لحفتر.

وأشارت الغرفة في بيان اليوم الاثنين، إلى تعرض المواطن الصديق الصادق الفرجاني رفقة قريبه فرج حمد أبوشوفة لوابل من الرصاص مع انفجار لغم أرضي، عندما كانوا باتجاه مراعي الإبل جنوب منطقة جارف.

وبحسب مصادر الغرفة، فإن الصديق الفرجاني وهو عقيد متقاعد في الجيش الليبي قد أصيب بجروح خفيفة، فيما وافت المنية فرج حمد أبوشوفة والذي لم يصل جثمانه حتى الآن إلى مستشفى ابن سينا.

ونوهت غرفة عمليات سرت والجفرة بوجود احتقان وغضب كبيرين من أعيان ومشايخ سرت تبعا لتكرار هذه الحوادث.