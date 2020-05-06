مقتل مواطن وزوجته في قصف لعناصر حفتر على أحياء العاصمة

أفادت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، بمقتل مواطن وزوجته وإصابة ابنهما بجروح خطيرة جراء قصف عناصر حفتر للأحياء السكنية بمنطقة الهضبة البدري في العاصمة طرابلس.

من جانبه أفاد جهاز الإسعاف والطوارئ، بسقوط مجموعة من القذائف على قرية الساعدي وقرب منطقة سوق الثلاثاء مساء الثلاثاء، وأشار إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان.

وجددت عناصر حفتر لأكثر من مرة اليوم الثلاثاء، القصف الصاروخي على عدد من أحياء العاصمة.

ويأتي قصف عناصر حفتر بعد إعلان أحمد المسماري الناطق باسم قوات حفتر في وقت سابق، وقف قواتهم للعمليات العسكرية في محاور طرابلس وقبولهم بهدنة إنسانية خلال شهر رمضان المبارك.

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