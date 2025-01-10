مقتل نائب مساعد تنظيم «داعش» و6 من معاونيه في العراق

أعلن مصدر أمني عراقي، أن “الطيران الحربي تمكن من القضاء على نائب مساعد والي تنظيم “داعش”، و6 من معاونيه في محافظة كركوك”.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن المصدر، قوله إن “سلاح الجو العراقي نفذ اليوم ضربة جوية استهدفت وكراً لتنظيم داعش في جبال حمرين، ما أدى الى مقتل نائب مساعد والي تنظيم داعش (ماهر حمد صلبي -أبو عبيدة)، و6 من معاونيه”.

وأضاف المصدر أن “قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وعثرت على سلاحي M16 وناظور حراري وقنبلتين يدويتين وحزام ناسف وأربعة مخازن عتاد وستة هواتف نقالة وفلاش ميموري ولوح طاقة شمسية وأفرشة”.

وكان الجيش العراقي تمكن، يوم السبت الماضي، من تدمير مقر لتنظيم “داعش” الإرهابي في سلسلة جبال حمرين في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع”، عن خلية الإعلام الأمني في الجيش العراقي، أنه “ما زالت عمليات قواتنا الأمنية البطلة مستمرة على مختلف قواطع المسؤولية بزخم أكبر واستهداف نوعي لملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة”.

وأكدت الخلية الإعلامية أن “جهاز مكافحة الإرهاب العراقي نفذ عملية تفتيش في سلسلة جبال حمرين الواقع ضمن قيادة عمليات محافظة كركوك، حيث رصدت مضافة للإرهابيين بداخلها عناصر تنظيم “داعش” حاولوا التعرض للقوة العراقية”.

وأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الجمعة الماضي، “اعتقال عنصر من تنظيم “داعش” كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في قضاء طوزخورماتو”.