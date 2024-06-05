مقتل نحو 37 ألف فلسطيني منذ بدء الحرب في غزة

قتل نحو 37 ألف فلسطيني ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض.

كما قتل أكثر من 30 طفلا بسبب المجاعة التي تستفحل في القطاع بسبب انعدام الغذاء”، وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن “معاناة الأهالي تتفاقم في ظل استمرار إغلاق المنافذ البرية وانعدام المساعدات الإنسانية”.

إلى ذلك، يواجه أكثر من مليون شخص في فلسطين خطر المجاعة الكارثية الحادة والموت بحلول منتصف يوليو، بحسب ما جاء في تقرير مشترك أصدرته منظمة الأغذية للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي.

في السياق، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأربعاء، “عن توقف محطات تحلية المياه عن العمل في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع”.

وقالت المنظمة الأممية، في بيان: إن “محطات التحلية توقفت عن العمل بسبب نفاد الوقود في الجيب الساحلي اللازم لتشغيلها”، مؤكدة أن “استعادة الخدمات البيئية سوف تستغرق عقودا ولن تتمكن من البدء حتى وقف إطلاق النار”.

وأوضح البيان أن “سكان غزة لم يعد لديهم ما يكفي من الماء، مما وضعهم أمام تحديات كبيرة للبقاء على قيد الحياة”، مشيرا إلى أن “سكان القطاع يتم إجبارهم بمن فيهم الأطفال على السير لمسافات طويلة من أجل الحصول على المياه”.