مقتل وإصابة العشرات بحريق في تركيا وانهيارات أرضية وزلازل بإندونيسيا وتايوان

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى حريق منتجع التزلج في تركيا إلى 66 قتيلا.

وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، “ارتفاع عدد قتلى حريق اندلع في فندق بمنتجع “كارتال قايا للتزلج” الشهير بولاية بولو شمال غربي تركيا إلى 66 قتيلا وإصابة 51 آخرين”.



وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، ارتفاع عدد قتلى حريق اندلع في فندق بمنتجع “كارتال قايا للتزلج” الشهير بولاية بولو شمال غربي تركيا إلى 66 قتيلا وإصابة 51 آخرين.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء انه “قتل 10 أشخاص وأصيب 32 بجروح، جرّاء اندلاع حريق في فندق بمنتجع تركي شهير للتزلج، بمحافظة بولو في الأناضول”.

وبحسب ما أعلن وزير الداخلية “علي يرلي كايا”، “الحريق اندلع في الفندق الواقع في منتجع كارتالكايا للتزلج عند الساعة 3:27 صباحا، وانتشرت النيران بسرعة كبيرة، ما أدى إلى إتلاف أجزاء كبيرة من الفندق الواقع على قمة جبال كور أوغلو”.

هذا “وتعرض الفندق لأضرار جسيمة نتيجة الحريق الذي انتشر بسرعة كبيرة، ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المبنى، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحريق”.

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مصرع 16 شخصا وفقدان آخرين جراء انهيارات أرضية في إندونيسيا

أفادت وسائل إعلام إندونيسية، “بمصرع 16 شخصا وفقدان آخرين في انهيارات أرضية بمنطقة بيكالونغان وسط جزيرة جاوة في إندونيسيا”.

ونقل تلفزيون “مترو تي في” المحلي عن قائد شرطة منطقة بيكالونغان دوني براكوسو أنه “تم حتى الآن انتشال 16 جثة جراء الانهيارات الأرضية التي شهدتها المنطقة على إثر هطول أمطار غزيرة أمس الاثنين”.

وأضاف: “نقوم بالتعاون مع الجيش الوطني الإندونيسي والمجتمع المدني والحكومة المحلية وكذلك المتطوعين للبحث عن ضحايا آخرين”.

وفي يوليو الماضي، “لقي ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم إثر انهيار أرضي وقع في منجم ذهب غير قانوني في قرية شرق تولابولو بإقليم غورونتالو شمالي إندونيسيا، وفي مايو الماضي لقي ما لا يقل عن 15 شخصا حتفهم بعد انهيارات أرضية وفيضانات في جزيرة سولاوسي”.

هذا “وغالبا ما تتسبب الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات طينية تؤدي إلى خسائر كبيرة في المنازل والأرواح في مختلف جزر إندونيسيا وخاصة في مقاطعة سومطرة الغربية التي تغلب على طبيعتها البراكين النشطة والغابات المطيرة الجبلية”.

https://twitter.com/i/status/1881618812057108880

تايوان.. إصابة العشرات جراء زلزال بقوة 6.4 درجة

ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر جنوب تايوان فجر اليوم، ما أسفر عن إصابة 27 شخصا، ووقوع أضرار مادية.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان، “إن الزلزال وقع في الساعة 12:17 صباحا وكان مركزه على بعد 38 كيلومترا جنوب شرقي مقاطعة تشيايي وعلى عمق 10 كيلومترات”.

وأشارت إدارة الإطفاء في تايوان، “إلى أن 27 شخصا نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج من إصابات طفيفة ومن بينهم ستة أشخاص تم إنقاذهم من منزل منهار في منطقة نانشي بمدينة تاينان، ووردت أنباء عن تضرر جسر على طريق سريع إقليمي”.

وفي نيسان الماضي، “ضرب زلزال بلغت شدته 7.4 درجة على مقياس ريختر الساحل الشرقي الجبلي للجزيرة في هوالين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة أكثر من 1000 آخرين. وتبع الزلزال الأقوى منذ 25 عاما مئات الهزات الارتدادية”.

هذا “وتتعرض تايوان لزلازل نظرا لوقوعها في منطقة “حزام النار” التي تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا يمتد عبر جنوب شرقي آسيا وحوض المحيط الهادئ”.

https://twitter.com/geotechwar/status/1881391304825065882?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1881391304825065882%7Ctwgr%5Ee53bd939d1637b960b6e8553911ed7dd9d6f0742%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fworld%2F1638819-D8B2D984D8B2D8A7D984-D8A8D982D988D8A9-64-D8AFD8B1D8ACD8A9-D98AD8B6D8B1D8A8-D8AAD8A7D98AD988D8A7D986-D988D98AD8AAD8B3D8A8D8A8-D8A8D8A5D8B5D8A7D8A8D8A9-D8A7D984D8B9D8B4D8B1D8A7D8AA-D981D98AD8AFD98AD988D987D8A7D8AA%2F

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مقتل ضابط دورية أمريكي بالقرب من الحدود الكندية

أفادت السلطات الأمريكية “بمقتل ضباط دورية حدود أمريكي في شمال ولاية فيرمونت قرب الحدود الكندية”.

وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية التابعة لوزارة الأمن الداخلي في بيان إن “الضابط قتل أثناء أداء واجبه”.

وأشارت شرطة ولاية فيرمونت إلى أن “إطلاق النار وقع بعد ظهر يوم الاثنين على الطريق السريع 91 في كوفنتري، على بعد حوالي 32 كيلومترا من الحدود الكندية، وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن “أحد المشتبه بهم قتل وأصيب مشتبه به ثان وهو قيد الاحتجاز”.

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مقتل 3 ضباط وإصابة 4 آخرين بانفجار مخزن للسلاح شمالي بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق “بدء التحقيق في ملابسات انفجار مخزن للسلاح شمالي بغداد أدى إلى مقتل 3 ضباط، وإصابة 4 آخرين”.

وقالت في بيان إنه “بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة لجهاز الأمن الوطني بشأن وجود كدس عتاد قديم مخفي في منطقة البوغنطوس بقضاء الطارمية، شرعت مفارز الجهاز بالتعاون مع القوة الماسكة في لواء المشاة 23 بالجيش العراقي بالتوجيه للمكان وأثناء عملية التأكد من وجود هذا الكدس حدث خطأ فني خارج السياقات المعتمدة، مما أدى إلى انفجار الكدس واستشهاد 3 ضباط وإصابة 4 من المراتب”.

وأضافت: “على خلفية هذا الحادث تم تشكيل مجلس تحقيقي لمعرفة ملابساته والعمل خارج السياقات المعروفة، إذ أن المعني بهكذا واجبات بعد العثور على أكداس عتاد أو مخلفات حربية هم صنف الهندسة العسكرية”.

وختم البيان: “على إثر هذا الحادث تناقلت بعض مواقع التواصل الإجتماعي أنباء غير صحيحة ونسب هذا الحادث الى عمل إرهابي أو اشتباك مسلح مع عناصر إرهابية، إننا ندعو الى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية حصرا”.

https://twitter.com/SecMedCell/status/1881646594186948794?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1881646594186948794%7Ctwgr%5E38bbd50a9c2adcf99d17d68689abedc27491859c%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fmiddle_east%2F1638921-D985D982D8AAD984-3-D8B6D8A8D8A7D8B7-D988D8A5D8B5D8A7D8A8D8A9-4-D8A2D8AED8B1D98AD986-D8A8D8A7D986D981D8ACD8A7D8B1-D985D8AED8B2D986-D8B3D984D8A7D8AD-D8B4D985D8A7D984-D8A8D8BAD8AFD8A7D8AF%2F