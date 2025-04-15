مقتل وإصابة العشرات بغارات أمريكية على صنعاء.. «الحوثيون» يردوّن

أعلنت وسائل إعلام في اليمن “أن غارات جوية أمريكية استهدفت محيط صنعاء، وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 29 آخرين”.

ووفقًا لقناة “المسيرة” الفضائية التابعة حركة “أنصار الله- الحوثيين”، فإن “الضربات أسفرت عن اندلاع حريق هائل في أحد المواقع، حيث قام رجال الإطفاء بمحاولة إخماده”.

وظهرت مشاهد على القناة “تُظهر الأنقاض متناثرة في أحد شوارع صنعاء، بينما كان المسعفون ينقلون أحد الضحايا من موقع قالت الحركة إنه مصنع سيراميك في حي بني مطر. ولم تعلق القيادة المركزية الأمريكية، المسؤولة عن العمليات العسكرية في المنطقة، على هذه الضربات الجوية حتى الآن”.

وفي وقت متأخر من مساء الاثنين، ذكرت مصادر حوثية أن “الغارات استهدفت أيضًا مناطق في محافظات الحديدة والجوف ومأرب، لكن دون أن تُعلن عن عدد الضحايا في تلك المناطق”.

وفي سياق متصل، أعلنت الحركة عن “إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز “إم كيو – 9 ريبر” في وقت سابق”.

هذا وكان كشف المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للجماعة، أنيس الأصبحي، أن “حصيلة العدوان الأمريكي على البلاد بلغت 338 شهيداً وجريحاً مدنياً بينهم نساء، منذ منتصف شهر مارس الماضي”، وقال الأصبحي: “إن العدوان الأمريكي أدى إلى ارتقاء 117 شهيداً وإصابة 221 آخرين، تحديداً من الـ16 من الشهر الماضي”.