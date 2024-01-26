مقتل وإصابة العشرات في قصف متواصل على قطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 19 مجزرة بحق العديد من العائلات في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 183 قتيلاً، و377 إصابة، ما يرفع عدد القتلى منذ بدء الحرب في 7 اكتوبر إلى 26083 قتيلا، و64487 مصابا.

وأشارت الوكالة إلى أن عددا كبيرا من القتلى والمصابين ما زالوا تحت الركام، وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وفي السياق، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، بإصابة عدد من المواطنين، إثر إطلاق دبابات الاحتلال الاسرائيلي، قذائفها في محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس.

وأكدت الجمعية، أن طواقمها تعجز لغاية الآن عن الوصول إلى المصابين، فيما أدى استهداف البوابة الرئيسية للمستشفى إلى تطاير الشظايا داخلها.