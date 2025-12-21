مقتل وإصابة العشرات.. هجوم دامِ في جنوب إفريقيا

قُتل عشرة أشخاص وأُصيب عشرة آخرون بجروح، إثر هجوم مسلح وقع قرب مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، بحسب ما أعلنت الشرطة المحلية، في حادثة جديدة تعكس تصاعد وتيرة العنف المسلح في البلاد.

وأوضحت الشرطة أن الهجوم وقع في شارع قريب من حانة بمنطقة بيكيرسدال، على مسافة تقارب أربعين كيلومترًا من جوهانسبرغ، بينما لا تزال دوافع الجريمة وهوية مطلقي النار غير معروفة حتى الآن.

وقالت الشرطة إن التحقيقات متواصلة، وإن السلطات لا تملك في هذه المرحلة معلومات مفصلة عن الجناة أو خلفياتهم، مع استمرار عمليات التحري وجمع الأدلة في موقع الحادث.

وأشارت السلطات إلى أن جنوب إفريقيا تعاني انتشارًا واسعًا للجريمة والعنف المسلح، في ظل امتلاك عدد كبير من المواطنين أسلحة نارية مرخصة، إلى جانب انتشار الأسلحة غير القانونية، ما يسهم في ارتفاع معدلات الجرائم العنيفة.

وسجلت البلاد حوادث مماثلة خلال الفترة الماضية، حيث شهدت مدينة بريتوريا في السادس من ديسمبر هجومًا مسلحًا أسفر عن مقتل أحد عشر شخصًا، بينهم طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، في واقعة هزت الرأي العام.

وأظهرت بيانات الشرطة أن العنف المسلح يتسبب بوفاة نحو ثلاثة وستين شخصًا يوميًا خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى سبتمبر، في بلد يناهز عدد سكانه ثلاثة وستين مليون نسمة، ما يسلط الضوء على حجم التحديات الأمنية التي تواجهها