مقتل وإصابة جنود أتراك في إدلب شمال غربي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين، في هجوم عقب عملية بحث وتمشيط في منطقة خفض التصعيد بإدلب، شمال غربي سوريا.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن الوزارة قولها في بيان، إن “اثنين من جنودها قتلا، وأُصيب 3، إثر تعرضهم لهجوم عقب إتمامهم عملية بحث وتمشيط في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وأشارت إلى إسعاف المصابين إلى المستشفى على الفور.

وفي مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة “منطقة خفض تصعيد” في إدلب، ضمن اجتماعات استانة المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن قوات النظام السوري وداعميها يهاجمون المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس 2020.