مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في حادث أمني على الحدود المصرية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين في “حادث أمني خطير على الحدود المصرية”.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه “صباح اليوم وقع حادث أمني في منطقة فرقة باران الإقليمية، أسفر الحادث عن سقوط ضحيتين”.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه تمت معالجة الإصابتين في الميدان، كما تم تعزيز القوات في مكان الحادث.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تجدد تبادل إطلاق النار ظهر اليوم مع مسلحين يعتقد أنهم مهربون، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن قوة من الجيش الإسرائيلي اشتبك مع مجموعة مسلحة عند الحدود مع مصر، وقالت إن مروحيات قتالية توجهت للمنطقة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فرض الجيش حظرا على نشر المعلومات بشأن الحادث الأمني على الحدود الإسرائيلية المصرية.

في غضون ذلك، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم السبت عن مصادر مصرية قولها إن الطيران الإسرائيلي قصف مواقع في سيناء المصرية.