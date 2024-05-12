مقتل وإصابة عشرات الطلاب في إندونيسيا!

قتل وأصيب عشرات الطلاب في إندونيسيا جراء حادث سير مؤلم، وفق ما أعلن مسؤولون بالبلاد.

وقال المسؤولون، “إن حافلة اصطدمت بعدة سيارات ودراجات نارية، بعد عطل في مكابحها على ما يبدو في مقاطعة جاوا الغربية بإندونيسيا، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا، معظمهم من الطلاب، وإصابة 53 شخصا، بعضهم في حالة حرجة.

وقال المتحدث باسم شرطة جاوة الغربية، جولز أبراهام أباست، “إن الحافلة، التي كانت تقل 61 طالبا ومعلما، كانت عائدة إلى مدرسة ثانوية في ديبوك خارج العاصمة جاكرتا، في وقت متأخر من السبت من منطقة منتجع باندونغ الجبلية بعد احتفال التخرج”.

وأضاف، أن “السيارة خرجت عن نطاق السيطرة على طريق منحدر وعبرت الممرات، واصطدمت بعدة سيارات ودراجات نارية قبل أن تصطدم بعمود كهرباء”.

هذا وتعتبر حوادث الطرق شائعة في إندونيسيا بسبب ضعف معايير السلامة وسوء البنية التحتية، وفي أبريل الماضي، قتل 12 شخصا على الأقل في تصادم بين حافلة وسيارتين في جاوا.