مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين بقصف إسرائيلي في قطاع غزة

قتل وأصيب عشرات الفلسطينيين بقصف إسرائيلي لمناطق مختلفة في قطاع غزة، بالتزامن مع نسف مباني سكنية بأكملها، مخلفا دمارا واسعا.

وقتل 9 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي لمنزل لعائلة حمادة وسط مدينة غزة، وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي لمدخل مدرسة حليمة السعدية بجباليا النزلة شمالي قطاع غزة، وتم انتشال جثث 4 قتلى بقصف إسرائيلي قرب فندق المشتل شمال غربي مدينة غزة.

كما اندلعت حرائق في عدد من المنازل بحي الجنينة بمدينة رفح بعد إلقاء طائرات إسرائيلية مسيرة “كواد كابتر” مواد مشتعلة وقنابل بإتجاهها، وأصيب فلسطينيون جراء غارة إسرائيلية على منزل يعود لعائلة أبو عريضة بأرض أبو مهادي غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما اشتعلت النيران في منزل بفعل قصف إسرائيلي استهدفه في محيط عيادة الدرج بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وقتل فلسطينيان جراء قصف الطيران المروحي شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، وقتل أيضا فلسطينيان في قصف إسرائيلي غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما واصل الجيش الاسرائيلي عمليات نسف المربعات السكنية في المناطق الشمالية لقطاع غزة، كما قصف مكثف من زوارق حربية إسرائيلية لشاطئ بحر مخيم النصيرات ومدينة رفح وسط وجنوبي قطاع غزة.

كما شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واستهدفت غارة اسرائيلية محيط مدرسة عين جالوت في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، كما حاصرت القوات الإسرائيلية مناطق شمالي قطاع غزة لليوم الـ35 وسط قصف مدفعي متواصل.

الحرس الثوري: الحرب على غزة تمثل عرضا لقدرة جبهة المقاومة على مواجهة “العدو العالمي”

صرح القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، بأن “العدو يريد أن يقلب مشهد الحق والباطل ويريد أن يحول الواضح إلى غموض ويحصل على نتائجه”.

وأفادت وكالة “مهر” للأنباء، “بأن تصريحات اللواء حسين سلامي جاءت في المؤتمر الوطني لنواب العلاقات العامة للحرس الثوري ومدراء الإعلام”.

ونقلت الوكالة عن اللواء سلامي أن “العدو جاء إلى الميدان في جميع المجالات بكل الموهبة والقدرة والاقتدار بينما نحن استخدمنا لمواجهة العدو جزء من قدرتنا وذكر أننا الآن نشهد التشكيل السياسي للعدو أمام التدفق الهائل للمقاومة في المنطقة، ولا توجد قوة للعدو لم توضع في الميدان”.

وتابع سلامي: “اليوم جبهة الإسلام في أقرب مسافة ممكنة مع العدو، حيث تتواجه معه بشكل مباشر وتشتبك معه من نقطة الصفر، العدو دخل المعركة في جميع المجالات بجميع إمكانياته وقدراته، والاصطفاف المتماسك لمحور المقاومة في مواجهة هذا الهجوم الشامل يُظهر عظمة هذه الجبهة بصدق”.

وأكد القائد العام للحرس الثوري أن “الحرب الحالية على قطاع غزة ولبنان تمثل عرضاً دقيقاً لقدرة جبهة المقاومة على مواجهة العدو العالمي”.

وأوضح أنه “منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى” لم تحقق إسرائيل أي إنجاز يُذكر، ولو سألتم العدو عن مكاسبهم بعد أكثر من عام من الهجوم على أكثر مناطق العالم كثافة سكانية وأقلها دفاعاً، فلن يجدوا جواباً سوى تدمير صورة أمريكا عالمياً وفضيحة دائمة لإسرائيل”.

هذا وارتفع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من اكتوبر عام 2023 إلى 43469 قتيلا و102561 جريحاً.