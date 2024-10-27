مقتل وإصابة عشرات اللبنانيين بغارات إسرائيلية

قتل وأصيب عشرات اللبنانيين في غارات إسرائيلية طالت بلدات ومناطق مختلفة، اليوم الأحد.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، “بمقتل وجرح العشرات منهم 32 شخصا في آخر غارة طالت حارة صيدا في جنوب لبنان وتوزعت الضحايا على بلدات ومناطق مختلفة في جنوبي وشرقي البلاد”.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن “الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة سكنية في حارة صيدا بجنوبي لبنان، أدت لمقتل 8 أشخاص وجرح 24 آخرين”.

وأفادت الصحة اللبنانية “بمقتل 3 أشخاص في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية جنوب لبنان” وقتل 3 أشخاص آخرين في غارة استهدفت سيارة على طريق بعلبك شرقي البلاد، وقتل 5 أشخاص في بلدة الشهابية وقتيلين في بلدة برج الشمالي في جنوب لبنان بغارتين إسرائيليتين”.

وطالت الغارات الإسرائيلية أيضا بلدة دبين في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان، وبلدات القليلة، شحور، دير قانون رأس العين الجنوبيةن كما شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة استهدفت بلدة قاقعية الجسر في قضاء النبطية جنوبي لبنان، كما وقعت غارات إسرائيلية استهدفت منطقة البقاع شرقي لبنان حتى ساعات الفجر الأولى، وطالت مدن وبلدات مطربا، جرماش، جرود شمسطار وبوداي، الشربين الهرمل وجرود حلبتا.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن “مقتل 19 شخصاً وإصابة 108 آخرين بجروح جراء القصف الإسرائيلي على لبنان خلال يوم الجمعة الماضي”.