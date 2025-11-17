مقتل وإصابة عشرات اللبنانيين نتيجة الخروقات.. الجيش الإسرائيلي يواصل ضرباته بالجنوب

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قتل أحد عناصر “حزب الله” في هجوم نفذه في منطقة المنصوري بجنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان إن القتيل، المدعو محمد علي شويخ، كان يعمل ممثلاً محلياً للحزب في القرية، وتشمل مهامه إدارة العلاقة بين التنظيم وسكان المنطقة في الجوانب العسكرية والاقتصادية، والإشراف على الاستيلاء على ممتلكات خاصة لخدمة نشاطات إرهابية، وفق وصف الجيش.

وأكد البيان أن هذه الأنشطة تشكل، بحسب الجيش، خرقاً للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان، مشدداً على استمرار جهوده لإزالة ما يراه تهديدات وحماية إسرائيل.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن شخصاً استشهد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة المنصوري بقضاء صور، في حين تواصل إسرائيل خرق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، لا سيما في مناطق جنوب لبنان.

يذكر أن الاتفاق كان يهدف لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ أكتوبر 2023، قبل أن تتصاعد الأحداث في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة أودت بحياة أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفاً آخرين، وبحسب تقرير للأمم المتحدة، قُتل ما لا يقل عن 71 مدنياً لبنانياً منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024.

حزب الله يحذر من اعتداء خطير على الجيش اللبناني ويؤكد ضرورة مواجهة العدوان الإسرائيلي

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، الاثنين، أن الجميع أمام اعتداء خطير بالهجوم على الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، مشدداً على ضرورة التصدي له بكل الوسائل.

وأشار قاسم إلى أن الدولة بأركانها مسؤولة عن وضع برامج لمواجهة العدوان الإسرائيلي، موضحاً أن الانتشار الذي يحصل في منطقة جنوب الليطاني يعد تنازلاً رغم استمرار الاعتداءات، محذراً من أن الحكومة تخطئ إذا سلكت طريق التنازلات لإنهاء العدوان، مؤكداً أن الموافقة على التفاوض مع إسرائيل وإقرار بنود ورقة توم براك تعد تنازلاً.

لجنة “الميكانيزم” تحذر من ضربة إسرائيلية وشيكة على بلدة عيترون جنوب لبنان

أفادت تقارير إعلامية لبنانية، اليوم الاثنين، بأن لجنة “الميكانيزم” أبلغت الجيش اللبناني بوجود ضربة إسرائيلية وشيكة على بلدة عيترون جنوب لبنان، ما دفع السلطات إلى إخلاء المدارس والأماكن العامة احترازياً.

وأوضح موقع “النشرة” الإخباري أن اللجنة لم تحدد توقيت الضربة أو مكانها، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني نقل هذه المعلومات للبلدية التي قامت على الفور بإغلاق المدارس وإعادة الطلاب إلى منازلهم، وإخلاء الأماكن العامة.

وتُعرف لجنة “الميكانيزم”، أو اللجنة الخماسية، بأنها لجنة مراقبة وقف إطلاق النار التي تشكلت عقب الحرب الأخيرة بين إسرائيل و”حزب الله”، وتعمل على الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024.

وتضم اللجنة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، ولبنان، وإسرائيل، وفرنسا، والولايات المتحدة، ويترأسها جنرال أمريكي، وتتولى مسؤولية مراقبة التزامات الطرفين والتحقق منها والمساهمة في تنفيذها.

اليونيفيل: الهجمات الإسرائيلية مثيرة للقلق ولن تثنينا عن تنفيذ مهمتنا وفق القرار 1701

أكدت المتحدثة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) كانديس أرديل أن الهجمات الإسرائيلية التي تتعرض لها قوات حفظ السلام تثير قلقاً بالغاً، مشددة في الوقت نفسه على أن اليونيفيل ملتزمة بتنفيذ مهامها وفقاً للقرار 1701، ولن تتراجع عن أداء واجبها رغم المخاطر.

وأوضحت أرديل أن مهمة قوات حفظ السلام «محفوفة بالمخاطر»، لافتة إلى أن اليونيفيل تطبق إجراءات أمنية صارمة لضمان حماية عناصرها، مع التأكيد أن المسؤولية الأساسية في تأمين سلامة القوات الدولية تقع على عاتق الأطراف المعنية بالقرار 1701.

وتطرقت المتحدثة إلى حادثة الأمس، حين سقطت قذائف على مسافة لا تتجاوز خمسة أمتار من دورية راجلة تابعة لليونيفيل، مشيرة إلى ضرورة تذكير الجيش الإسرائيلي بالتزاماته تجاه حماية أفراد البعثة.

وردًا على سؤال حول تأثير هذه الاعتداءات على خطة تقليص قوات اليونيفيل، أكدت أرديل أن القلق كبير، لكن القوات ستواصل مهمتها بالموارد المتاحة، كما فعلت في العام الماضي عندما واجهت عدة هجمات وواصلت عملها دون مغادرة مواقعها.

وأشارت إلى أن أي تقليص محتمل في حجم القوات يرتبط أساساً بالأزمة المالية التي تعاني منها الأمم المتحدة، مؤكدة أن ذلك لن يؤثر على التزام البعثة بتطبيق القرار 1701 ولا على الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية عناصرها.

وختمت أرديل بالتأكيد أن اليونيفيل ستواصل تنفيذ مهامها الأساسية، ولا سيما مراقبة الخط الأزرق، وتوثيق الانتهاكات، ودعم الجيش اللبناني.