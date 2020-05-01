مقتل وإصابة مدنيين في قصف عناصر حفتر لمنطقة زناتة

استهدفت عناصر حفتر اليوم الجمعة، بصواريخ غراد منطقة زناتة المكتظة بالسكان في العاصمة طرابلس ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وأفاد المكتب الإعلامي بعملية بركان الغضب بمقتل المواطنين عقيلة بوخريص ويوسف حمد بيزان، وإصابة اثنين آخرين، وإخراج امرأة من تحت الانقاض حالتها خطيرة، جراء القصف الصاروخي لعناصر حفتر على منطقة زناتة.

#عملية_بركان_الغضب: استشهاد المواطنين (عقيلة بوخريص و يوسف حمد بيزان) وإصابة اثنين آخرين، وإخراج امرأة من تحت الانقاض… Gepostet von ‎عملية بركان الغضب‎ am Freitag, 1. Mai 2020

كما أكدت مصادر إعلامية مقتل مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بينهم امرأة وطفلة وتضرر أربعة منازل ومحطة لغسيل السيارات جراء استهداف مليشيات حفتر لمنطقة زناتة.

وكان المستشار الإعلامي لوزارة الصحة أمين الهاشمي قد أكد مقتل المواطنين يوسف بيزان وعقيلة بوخريص، وإصابة آخرين.

وأضاف الهاشمي في تصريحات تلفزيونية، أنه جرى إخراج امرأة من تحت الأنقاض حالتها خطيرة، بينما جرح أُصِيب آخران بسبب القصف التي تعرضت له المنطقة صباح الجمعة.

ويأتي هذا التصعيد بعد أن أعلن أحمد المسماري الناطق باسم قوات حفتر، قبولهم بهدنة إنسانية خلال شهر رمضان المبارك وإيقاف جميع العمليات العسكرية في محاور طرابلس.

وقال المسماري في بيان مرئي مساء الأربعاء، إن الهدنة تأتي استجابة لدعوات المجتمع الدولي ومن وصفها بالدول الصديقة والشقيقة، مؤكدا وقف القتال خلال شهر رمضان.

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