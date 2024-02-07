مقتل وإصابة مدنيين جراء قصف إسرائيلي على حمص السورية

قتل عدد من المدنيين وأصيب آخرون، جراء غارة إسرائيلية بالصواريخ استهدفت عدداً من النقاط في مدينة حمص وسط سوريا، بحسب مصدر عسكري سوري.

وذكر مصدر عسكري لـوكالة الأنباء السورية (سانا) أنه “حوالي الساعة 00:30 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال طرابلس مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة حمص وريفها، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

وفي السياق قال مدير الخدمات الفنية بحمص المهندس أحمد حبيب، أن مرآب المديرية دمر بالكامل وخرج عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي الغادر، الذي أسفر أيضاً عن تدمير كازية المرآب ومستودع الزيوت و12 معدة هندسية،.وتعرض المبنى الإداري والورشات الفنية لأضرار جسيمة.