مقتل 111 شخصا جراء زلزال في مقاطعة قانسو الصينية

أدى زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة إثنية في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين منتصف ليل أمس الاثنين، إلى مقتل 111 شخصا في قانسو ومقاطعة تشينغهاي المجاورة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن المركز الصيني لشبكات الزلازل، قوله أن الزلزال وقع في الساعة 11:59 مساء يوم الاثنين وكان على عمق 10 كيلومترات. وتقع بلدة ليوقو، مركز الزلزال، على بعد حوالي 8 كيلومترات من محافظة جيشيشان ذاتية الحكم .

وقال شهود عيان للوكالة إن الزلزال تسبب في أضرار للمنازل والطرق والبنية التحتية الأخرى، وشهدت عدة قرى انقطاع التيار الكهربائي وإمدادات المياه.

وأوقفت هيئة السكك الحديدية قطارات الركاب والشحن التي تمر عبر منطقة الزلزال وأمرت بإجراء بفحوصات السلامة لمسارات السكك الحديدية.