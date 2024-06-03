مقتل 12 شخص بقصف إسرائيلي على سوريا

قتل وأصيب مدنيون في قصف إسرائيلي جديد استهدف نقاطاً بمحيط مدينة حلب في سوريا، وهو القصف الثاني خلال أيام.

وقال مصدر عسكري لوكالة سانا الرسمية السورية: “حوالي الساعة 20 : 00 بعد منتصف ليل 3-6-2024، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً بعض المواقع في محيط حلب، وأدى العدوان إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع بعض الخسائر المادية”.

بدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، “أنه قتل 12 شخصاً على الأقل، وأصيب آخرون، جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف بلدة حيّان في ريف حلب الغربي”.

وقال المرصد: “استهداف جوّي إسرائيلي لموقع في بلدة حيان بريف حلب الشمالي، أسفر الاستهداف عن انفجارات متتالية في معمل النحاس بالمنطقة، ما أدى إلى مقتل 12 شخص في حصيلة أولية”.

هذا وكانت الطائرات الإسرائيلية شنت عدة في 29 مايو الفائت، غارات على سوريا مستهدفة أحد المواقع في المنطقة الوسطى وبناية سكنية في مدينة بانياس، ما أسفر عن مقتل طفلة وإصابة 10 مواطنين.

وكانت محافظة حلب شهدت هدوءا نسبيا خلال الأشهر الفائتة، بعد غارة جوّية إسرائيلية في مارس استهدفت مواقع عدة قرب حلب أسفرت عن مقتل 52 شخصا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.