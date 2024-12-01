مقتل 130 شخصاً بأحداث عنف في باكستان

ذكر مسؤولون في باكستان “أن أعمال العنف أسفرت عن مقتل 130 شخصا على الأقل وإصابة 200 آخرين شمال غرب البلاد خلال الأيام العشرة الماضية”.

وبحسب وكالة اسوشيتد برس، “اندلع العنف في منطقة كورام في 21 نوفمبر عندما نصب مسلحون كمينا لقافلة من المركبات ما أسفر عن مقتل 52 شخصا، معظمهم من المسلمين، ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجوم، لكن أدى لتفجر عمليات إطلاق النار والحرق العمد بين الجماعات المتصارعة في مناطق مختلفة”.

ووفق الوكالة، “خلال الساعات الـ24 الماضية، قتل 14 شخصا وأصيب 27 آخرون في القتال”، وبحسب الوكالة، “توسط مسؤولون حكوميون من أجل وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام في 24 نوفمبر لكنه لم يصمد”.

هذا “وتشهد باكستان تصاعدا مطردا في أعمال العنف منذ نوفمبر 2022، عندما أنهت حركة طالبان باكستان وقف إطلاق النار الذي استمر عدة أشهر مع الحكومة في إسلام آباد”.

وفي اكتوبر الفائت، قتل ما لا يقل عن 42 شخصا بعد أن فتح مسلحون النار على قافلة تقل مسلمين شيعة شمال غربي باكستان، في ما وصف بأنه أحد أكثر الاعتداءات الطائفية دموية في البلاد، كما قتل 12 جنديا في هجوم نفذ بسيارة مفخخة على موقع في شمال غرب البلاد”.