مقتل 136 فلسطينياً بيوم واحد ووفاة طفلة بسوء التغذية.. بيت حانون تتحول إلى ركام

أفادت مصادر طبية فلسطينية، بمقتل 136 مواطناً نتيجة الغارات الجوية والنيران الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 38 شهيداً كانوا في انتظار المساعدات، وثلاثة أطفال قضوا بسبب سوء التغذية.

ففي جنوب القطاع، قتلت القوات الإسرائيلية 32 مواطناً وأصابت آخرين في مجزرة مروعة شمال رفح، حيث استهدفت منتظري المساعدات، كما تم انتشال ثمانية جثامين من مناطق بني سهيلا والشيخ ناصر شرق خان يونس، بالإضافة إلى جثث من تحت أنقاض منزل عائلة أبو سحلول في المخيم الغربي.

وفي خان يونس، قتل 21 مواطناً بينهم أطفال، وأصيب عدد من المدنيين إثر قصف خيام النازحين في مناطق المواصي، وقرب صالة دريم، والحي الياباني، وأبراج طيبة، كما سقط قتيل برصاص الاحتلال في بلدة بني سهيلا. وذكرت مصادر طبية وفاة ثلاثة أطفال جراء سوء التغذية.

أما في وسط القطاع، فقد أسفر قصف إسرائيلي عن مقتل 11 مدنياً في بلدة الزوايدة، جراء استهداف شقة سكنية لعائلة عقل، كما قتل ثلاثة وأصيب آخرون في قصف “بلوك 6” بمخيم البريج، وقتل طفل برصاص قرب جسر وادي غزة.

وفي مدينة غزة، قتل ستة مواطنين بينهم أربعة أطفال، إثر قصف خيمة نازحين في حي الدرج، كما تم انتشال أربع جثث من مناطق متفرقة، وقُتل أربعة مواطنين أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات بالقرب من مفترق الشهداء جنوب المدينة. واستهدف القصف عدة مناطق في المدينة، ما أسفر عن مقتل 26 مدنياً بينهم خمسة أطفال.

وفي شمال القطاع، قتل عشرة مواطنين في قصف إسرائيلي على بلدات بيت لاهيا وجباليا ومخيم جباليا، كما تم انتشال جثامين ثلاثة آخرين من مناطق مختلفة في البلدة.

وفاة طفلة فلسطينية بسبب سوء التغذية في غزة والأونروا تحذر من تجويع مليون طفل

توفيت الطفلة رزان أبو زاهر، البالغة من العمر 4 أعوام، اليوم الأحد، نتيجة مضاعفات سوء التغذية والجوع في قطاع غزة المحاصر، حسبما أفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

ووفقاً لمصادر طبية، تواجه المستشفيات في القطاع أزمة حادة في التعامل مع مئات الحالات من مختلف الأعمار تعاني من الجوع وسوء التغذية، بينها 17 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد، بالإضافة إلى مرضى يعانون من إجهاد وفقدان ذاكرة ناجمين عن الجوع الشديد. وتعاني المستشفيات من نقص كبير في الأسرة الطبية والأدوية اللازمة لعلاج هذه الحالات.

في وقت سابق، أبلغت المصادر الطبية عن وفاة ثلاثة أطفال آخرين بسبب سوء التغذية، من بينهم الطفل يحيى فادي النجار من خان يونس، والطفل جواد ثائر محمد الأشقر.

من جانبها، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن السلطات الإسرائيلية تجوع مليون طفل في غزة. وطالبت الوكالة بفك الحصار عن القطاع والسماح بدخول الأغذية والأدوية إلى المراكز الصحية.

وأشارت الأونروا إلى أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة تضاعف بين مارس ويونيو الماضيين، مؤكدة أن مراكزها الصحية أجرت نحو 74 ألف فحص خلال تلك الفترة، وحددت أكثر من 5,500 حالة سوء تغذية حاد شامل، وأكثر من 800 حالة سوء تغذية حاد وخيم.

موجة غارات غير مسبوقة على بيت حانون شمال قطاع غزة تُدمر المدينة وتُجبر الأهالي على النزوح القسري

شنت القوات الإسرائيلية، عشرات الغارات المكثفة على مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، في واحدة من أعنف موجات القصف التي شهدها القطاع منذ بداية الحرب.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الغارات أسفرت عن دمار شامل في المدينة، حيث تحولت معظم المنازل إلى ركام جراء التفجيرات المكثفة، ما دفع الأهالي إلى النزوح قسرًا هربًا من المواجهات العنيفة.

من جهتها، أكدت مصادر إسرائيلية أن هذه العمليات القتالية، التي أطلق عليها اسم “الأحزمة النارية”، هي الأشد عنفًا حتى الآن، مشيرة إلى أن أصوات الانفجارات كانت مسموعة في مناطق تبعد أكثر من 80 كيلومترًا، بالقرب من القدس.

الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء في دير البلح وسط تصعيد العمليات العسكرية في غزة

أصدرت قوات الجيش الإسرائيلي، الأحد، أوامر إخلاء لسكان عدة مناطق في الجهة الجنوبية الغربية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ضمن تصعيد عملياتها العسكرية في المنطقة.

وشملت أوامر الإخلاء البلوكات السكنية أرقام 130، 132 إلى 134، 136 إلى 139، و2351، إضافة إلى المتواجدين في الخيام المنتشرة في تلك المناطق. ودعا الجيش السكان إلى مغادرة المناطق فورًا والتوجه جنوبًا نحو منطقة المواصي حفاظًا على سلامتهم.

وأوضح المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، أن القوات تعمل بقوة لتدمير “قدرات العدو والبنى التحتية الإرهابية”، مع توسيع العمليات إلى مناطق لم تنشط فيها سابقًا.

إصابة ضابط وجندي إسرائيليين في اشتباكات جنوب قطاع غزة وسط محاولات وساطة لوقف إطلاق النار

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إصابة ضابط احتياط من كتيبة الهندسة 710 وجندي احتياط من كتيبة الهندسة 749 بإصابات خطيرة خلال اشتباكات في جنوب قطاع غزة.

لندن: اعتقال 55 متظاهراً بينهم سيدة ثمانينية في احتجاجات مؤيدة لفلسطين ضد حظر “فلسطين أكشن”

اعتقلت شرطة لندن 55 شخصاً، من بينهم سيدة تبلغ من العمر 80 عاماً، خلال مسيرة احتجاجية وسط العاصمة البريطانية، رفضاً لقرار الحكومة تصنيف حركة “فلسطين أكشن” كمنظمة محظورة بموجب قانون الإرهاب.

وذكرت شرطة “سكوتلاند يارد” أن الاعتقالات جرت في ساحة البرلمان وفقاً للمادة 13 من قانون الإرهاب لعام 2000، والتي تُجرّم دعم المنظمات المحظورة بعقوبات تصل إلى السجن ستة أشهر.

ووفقاً لصحيفة التايمز، فإن المعتقلة الأكبر سناً هي سيدة الأعمال إيرينا فيك، التي عبرت عن رفضها للحظر قائلة إنه يمثل “تآكلاً للحقوق المدنية”. كما شهدت مدن ترورو ومانشستر احتجاجات متزامنة، جرى خلالها توقيف العشرات أيضاً، فيما بلغ عدد المعتقلين على مدار الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 100 شخص.

إلى جانب ذلك، خرجت في لندن مسيرة وطنية حاشدة دعماً لفلسطين، دعت إليها “حملة التضامن مع فلسطين”، وشارك فيها آلاف المتظاهرين الذين تجمّعوا قرب مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وكانت السلطات البريطانية قد حظرت في 5 يوليو الجاري ثلاث منظمات، بينها “فلسطين أكشن”، و”الحركة الإمبراطورية الروسية”، و”مانياكس” الأميركية المتطرفة، بعد اقتراح من وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، وافق عليه البرلمان بمجلسيه.

وجاء الحظر عقب عملية اقتحام نفذها نشطاء من “فلسطين أكشن” لقاعدة عسكرية جنوب إنجلترا في يونيو الماضي، تسببوا خلالها بأضرار مادية لطائرتين عسكريتين بريطانيّتين، قدّرت قيمتها بـ7 ملايين جنيه إسترليني. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في هذه القضية أمام هيئة محلفين في يناير 2027.