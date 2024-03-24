مقتل 17 شخصا في هجوم شنته حركة الشباب على قاعدة للجيش الصومالي

قُتل 17 شخصا على الأقل في الصومال يوم أمس السبت، في هجوم لحركة الشباب على قاعدة عسكرية.

ونقلت رويترز عن الجماعة ومسؤولون أمنيون قولهم إن المهاجمين سيطروا لفترة وجيزة على قاعدة بوسلي في منطقة شبيلي السفلى جنوب غرب البلاد.

وقال ضابط بالجيش الصومالي للوكالة إن مقاتلين مسلحين من حركة الشباب شقوا طريقهم إلى المنشأة باستخدام سيارات انتحارية ملغومة.

وأضاف الضابط “هاجمت عدة سيارات انتحارية ملغومة القاعدة بعد قتال عنيف… وسيطرت الحركة على القاعدة لفترة وجيزة” مضيفا “بعد ذلك خاضت تعزيزات حكومية معارك ضارية مع الحركة وطردتها”.

وحسب المصدر قتل سبعة جنود صوماليين، منهم قائد القاعدة، وعشرة من مقاتلي حركة الشباب خلال القتال.

وحسب بعض السكان في المنطقة أحرقت حركة الشباب أيضا مركبات عسكرية واستولت على مركبات أخرى خلال الهجوم.

وأصدرت حركة الشباب بيانا أعلنت فيه مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنها قتلت 57 جنديا من الحكومة.

وتقاتل الجماعة المتحالفة مع تنظيم القاعدة منذ ما يقرب من عقدين للإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال وإقامة حكمها الخاص استنادا إلى تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.