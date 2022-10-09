مقتل 17 شخص في هجوم صاروخي روسي على مدينة زاباروجيا

قتل 17 شخصا على الأقل في هجوم صاروخي روسي على مدينة زاباروجيا، حسبما أفاد مسؤول محلي.

وقال أمين عام مجلس المدينة، أناتولي كورتيف، إنّ المدينة تعرضت للقصف بالصواريخ، مساء السبت، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل وتدمير 5 منازل وإلحاق الضرر بنحو 40 منزلا أيضا، وفق وكالة أسوشييتد برس.

وتتعرض المدينة التي تقع ضمن المناطق التي ضمتها روسيا مؤخرا، للقصف بشكل مستمر خلال الأسابيع الأخيرة، من قبل القوات الروسية.

وفي 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثيقة ضم مناطق دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزاباروجيا الأوكرانية، وسط رفض وتنديد غربي واسع.