مقتل  170 شخصاً خلال هجمات دامية على قرى في بوركينا فاسو

قتل نحو 170 شخصًا قبل نحو أسبوع، في سلسلة من الهجمات طالت ثلاث قرى في شمال بوركينا فاسو”.

وكانت وسائل إعلام تحدثت عن “هجمات دامية هائلة ” على ثلاث قرى في الشمال، كما استهدف هجوم منفصل مسجداً وآخر كنيسة في 25 شباط/ فبراير.

وتشهد بوركينا فاسو منذ العام 2015، أعمال عنف متزايدة منسوبة إلى جماعات إرهابية.

وأصدرت النيابة العامة توجيهات إلى الشرطة القضائية بفتح تحقيقات، وزار فريق من المحققين بعض القرى التي طالتها الاعتداءات “للتوصل الى جميع النتائج وجمع كل الأدلة” في كومسليغا ونودان وسورو في محافظة ياتنغا بشمال البلاد.

وبحسب سكان في المنطقة، أفيد عن أن هناك عشرات النساء والأطفال من بين الضحايا.

وبينما لم تعلن السلطات عن أي حصيلة رسمية، أفادت مصادر أمنية ومحلية عن أن الهجمات التي طالت القرى الثلاث منفصلة عن الهجوم في اليوم ذاته الذي استهدف مسجداً في ناتيابواني بشرق البلاد وأسفر عن مقتل عشرات الأشخاص، وآخر استهدف كنيسة كاثوليكية في قرية إيساكاني في الشمال وأدى لمقتل 15 شخصاً على الأقل.

كذلك وقعت هجمات أخرى في نفس اليوم على مفرزة تانكوالو العسكرية (شرق)، وعلى كتيبة التدخل السريع 16 قرب كونغوسي (شمال)، والكتيبة المختلطة في منطقة واهيغويا (شمال).

وبحسب منظمة “أكليد” غير الحكومية (Acled) المعنية بإحصاء ضحايا النزاعات في العالم، فقد قُتل 439 شخصا في أعمال العنف في بوركينا فاسو خلال شهر كانون الثاني/يناير فقط.

وقال وزير الأمن محمد سانا بأن الهجمات الأخيرة كانت منسقة ومتزامنة وأن “التغيير من الناحية التكتيكية للعدو يعود إلى تدمير قواعد الإرهابيين ومعسكرات تدريبهم وتنفيذ عمليات لتجفيف منابع تمويلهم”.