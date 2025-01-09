مقتل 19 شخصاً بهجوم القصر الرئاسي في تشاد

قتل ما لا يقل عن 19 شخصا لقوا مصرعهم خلال هجوم نفذه مسلحون مجهولون على القصر الرئاسي في العاصمة التشادية إنجامينا.

‎وذكرت وكالة “فرانس برس”أن “تبادلا كثيفا لإطلاق النار في محيط القصر الرئاسي في وسط إنجامينا‎ بدأ ليل الأربعاء حوالي الساعة 20:45 ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية تشادية أن “مجموعة من المسلحين المجهولين قامت بمهاجمة القصر”.

وأكدت المصادر لـ”فرانس برس”، أن الأمن التشادي “تصدى للهجوم بحزم”، مشيرة إلى أن “جميع الطرق القريبة من القصر الرئاسي تم إغلاقها، كما ظهرت معدات عسكرية، بما في ذلك الدبابات، في وسط المدينة، في حين توافد سكان المدينة إلى الموقع لتنظيم تجمع لدعم رئيس تشاد، محمد إدريس ديبي إتنو”.

وبحسب البيانات الصادرة عن الأجهزة الأمنية التشادية والتي نقلتها الوكالة “قتل ما لا يقل عن 19 شخصا إثر المناوشات وإطلاق النار”.

ولاحقا أكدت المصادر الأمنية أن “الوضع أصبح تحت السيطرة”،ووقع الحادث قبل ساعات قليلة من الموعد المقرر لبدء وزير الخارجية الصيني وانغ يي زيارة رسمية لتشاد.