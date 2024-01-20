مقتل 2 من كبار الاستشاريين الإيرانيين بهجوم إسرائيلي في دمشق

قتل إثنان من كبار المستشارين الإيرانيين في هجوم إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في حي المزة بدمشق.

وقال مصدر مطلع لوكالة مهر للأنباء إن “مستشاران إيرانيان رفيعي المستوى قتلا في الهجوم الذي وقع صباح اليوم” .

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) ذكرت إن “هجوما بالصواريخ وقع على مبنى سكني في حي المزة بدمشق ناجم عن عدوان إسرائيلي”.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن الشهر الماضي مقتل رضي موسوي، «أحد المستشارين الأكثر خبرة» في سوريا، في ضربة صاروخية إسرائيلية استهدفته في منطقة السيدة زينب قرب دمشق، ما عزّز المخاوف من تصعيد إقليمي إضافي في خضم الحرب في قطاع غزة.