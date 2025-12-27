مقتل 200 شخص في دارفور وسط نزوح واسع.. بعثة أممية تصل الفاشر

أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة نجاحه في إرسال بعثة لتقييم الوضع الإنساني في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بعد مباحثات إنسانية مطولة، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ فرض الحصار الطويل على المدينة.

وأوضح المكتب أن البعثة وصلت إلى الفاشر التي شهدت حصارًا قاسيًا ومعارك عنيفة وأعمال عنف طالت المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، مشيرًا إلى أن المهمة تمثل بداية لتقييم الاحتياجات الإنسانية العاجلة تمهيدًا لتوسيع نطاق المساعدات.

وكان رحّب مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية مسعد بولس بوصول بعثة التقييم، واصفًا الخطوة بأنها تطور مهم بعد الحصار المروع الذي تعرضت له المدينة، معربًا عن تطلعه إلى وصول قوافل المساعدات بشكل منتظم ودون عوائق إلى الفاشر وجميع مناطق السودان.

وأكد بولس أن الولايات المتحدة تسعى للبناء على هذا التقدم من أجل تأمين هدنة إنسانية شاملة في مختلف أنحاء السودان، داعيًا طرفي النزاع إلى قبول الهدنة وتنفيذها فورًا دون شروط مسبقة، بما يسمح بحماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات.

وتأتي هذه التطورات في وقت حذّرت فيه تقارير حقوقية من تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في إقليم دارفور، حيث أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل أكثر من 200 شخص في هجمات وصفت بأنها ذات طابع إثني شمالي دارفور، إلى جانب موجات نزوح واسعة باتجاه تشاد في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه والخدمات الصحية.

في السياق، أدان الجيش التشادي، اليوم السبت، هجوماً بطائرة مسيّرة نفذ أمس الجمعة على بلدة الطينة الحدودية، وأسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثالث بجروح.

ووصف بيان لهيئة الأركان العامة الهجوم بأنه عدوان غير مبرر ومقصود، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وسيادة تشاد، محذراً الأطراف المتحاربة في السودان من أي تكرار لهذه الانتهاكات، ومؤكداً احتفاظه بحق الرد بكل الوسائل القانونية، وحق الدفاع المشروع عن الأراضي الوطنية استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.