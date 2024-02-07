مقتل 22 شخصا في انفجارين جنوب غرب باكستان

قتل 22 شخصا على الأقل اليوم الأربعاء، في انفجارين منفصلين وقعا جنوب غرب باكستان، أمام مكاتب مرشحين للانتخابات.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن 12 شخصا قتلوا في انفجار عبوة ناسفة قرب مكتب مرشح مستقل في منطقة بيشين، على بعد نحو 50 كيلومترا عن مدينة كويتا و100 كلم عن الحدود مع أفغانستان.

وأعلن وزير الإعلام في إقليم بلوشستان جان أشكزئي وشرطة كويتا أن 25 شخصا آخرين أصيبوا بجروح في الهجوم.

ولاحقا انفجرت عبوة ثانية قرب المكتب الانتخابي لمرشح جمعية علماء الإسلام في مدينة كيلا سيف الله على بعد نحو 120 كلم شرقا، وفق أشكزئي، الذي أكد “مقتل 10 أشخاص على الأقل وجرح 12 آخرين”.

وقال مسؤول في الشرطة إن “الحادثة وقعت في السوق الرئيسي بالمدينة حيث استهدف المكتب الانتخابي لمرشح جمعية علماء الإسلام-ف”.

وفي يوليو العام الماضي قتل 44 شخصا في تفجير انتحاري استهدف تجمعا سياسية لجمعية علماء الإسلام-ف في إقليم خيبر بختنحوا بشمال شرق باكستان.

وسينتشر أكثر من نصف مليون عنصر أمن لضمان سير الانتخابات في البلاد حيث بدأت السلطات الأربعاء توزيع بطاقات الاقتراع على أكثر من 90 ألف مركز.

وسُجلت عدة أحداث أمنية خلال الحملة الانتخابية، وقُتل مرشحان على الأقل بإطلاق نار كما تعرض العشرات لهجمات في مناطق مختلفة.

ويبلغ عدد سكان باكستان 240 مليون نسمة، خامس أكبر الدول في العالم من حيث عدد السكان، ويحق لقرابة 128 مليونا منهم التصويت.