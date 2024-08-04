مقتل 23 شخصا بالفاشر بعد قصف شنه «الدعم السريع»

قالت تنسيقية لجان المقاومة في الفاشر، المساندة للجيش السوداني إن 23 مدنيا قتلوا و60 آخرين أصيبوا، بقصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على عدد من أحياء مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور أمس السبت.

كما ذكرت حركة تحرير السودان المسلحة بدارفور أن القوات المشتركة -المساندة للجيش السوداني- ألحقت هزيمة بقوات الدعم السريع بالفاشر خلال معارك دارت بينهما في محاور مختلفة بالمدينة.

وقالت الحركة -في بيان- إن القوات المشاركة طردت قوات الدعم السريع خارج المدينة.

في غضون ذلك، ذكرت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية المعروفة اختصارا بـ”تقدم” في بيان أن المجاعة بمخيم زمزم للنازحين جنوبي الفاشر -التي أُعلن عنها رسميا من قبل لجنة تابعة للأمم المتحدة- هي نتاج لتصاعد الصراع بين طرفي القتال، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، ودعت لإيقاف الحرب وإنهاء تلك المعاناة دون تأخير.

ويقترب القتال المحتدم بين الجيش والقوات المتحالفة معه من جهة وقوات الدعم السريع بالفاشر من شهره الخامس، وقد تسبب في سقوط آلاف القتلى والجرحى وفرار مئات الآلاف من المدينة.