مقتل 24 جندياً إسرائيلياً في غزة خلال 24 ساعة

أقر الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، بمقتل 24 من جنوده في غزة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، وهو أكبر عدد من القتلى في يوم واحد منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري قوله للصحفيين “إن 21 جنديا قتلوا في انفجار” مضيفا أن مسلحين أطلقوا قذائف صاروخية على دبابة، وفي الوقت نفسه وقع انفجار في مبنيين زرعت القوات فيهما متفجرات لتدميرهما وانهار المبنيان على القوات.

وأضاف المتحدث الإسرائيلي “ما زلنا ندرس ونحقق في تفاصيل الحادث وأسباب الانفجار”.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق إن ثلاثة جنود قتلوا في هجوم منفصل بجنوب غزة.

أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة قال للوكالة إن الهجوم جاء في الوقت الذي تتوغل فيه القوات الإسرائيلية في عمق غرب خان يونس وسط قصف جوي وبحري وبري شمل اقتحام مستشفى واعتقال طاقم طبي.

وبحسب القدرة فإن ما لا يقل عن 50 شخصا قتلوا مساء الأحد في خان يونس، في حين أن حصار المنشآت الطبية يعني أن فرق الإنقاذ لا تستطيع الوصول لعشرات القتلى والجرحى.

في هذا الوقت دعت الولايات المتحدة إسرائيل إلى حماية الفلسطينيين الأبرياء والطواقم الطبية.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أمس الإثنين “نتوقع منهم (الإسرائيليين) الدفاع عن أمنهم وفقا للقانون الدولي ومع حماية الأبرياء في المستشفيات والطواقم الطبية والمرضى قدر المستطاع”.