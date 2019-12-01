مقتل 24 شخصًا وإصابة آخرين في انقلاب حافلة سياحية غربي تونس

أعلنت وزارة الدّاخلية التونسية، الأحد، مقتل 24 شخصا واصابة 21 اخرين، إثر انقلاب حافلة سياحية كانت تقلهم شمال غربي البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الحادثة حصلت إثر سقوط الحافلة التابعة لأحدى وكلات السفر الخاصة، حيث كانت تقل 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة باتجاه عين دراهم التابعة لولاية جندوبة شمال غربي البلاد، في مجرى واد بعد تجاوزها لحاجز حديدي.

وتم نقل الجرحى إلى مستشفيات عمدون وباجة لتلقي الاسعافات الضرورية، وتم التنسيق في هذا الإطار مع الهياكل المعنية بوزارة الصحة العمومية لتوفير الإطار الطبي الضروري لذلك، بحسب البيان.

كما قامت الداخلية بتشكيل خلية أزمة لمتابعة الموضوع على مستوى مصالحها.

هذا وقام الرئيس التونسي قيس سعيّد رفقة رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، بزيارة تفقدية إلى مكان الحادث لمعاينة الأضرار.