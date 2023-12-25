مقتل 26 مسلحاً كردياً في قصف تركي شمال سوريا والعراق

قُتِل 26 مسلحا كرديا في ضربات نفذتها القوات الجوية التركية، اليوم الاثنين، في مناطق بشمال سوريا والعراق، كما اعتقلت القوى الأمنية عددا من المؤيدين لتنظيم حزب العمال الكردستاني، بعد يومين من مقتل جنود أتراك شمال العراق.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أول أمس أن 12 جنديا تركيا قتلوا في اشتباك مع حزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن بيان لوزارة الدفاع التركية قوله إن “النتائج الأولية أظهرت أن الضربات “حيدت” 26 مسلحا على الأقل” في اليوم الثاني من العملية الجوية التي اسفرت أمس عن مقتل 30 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني بحسب الدفاع التركية التي أكدت أن العملية مستمرة.

وقالت مصادر أمنية تركية اليوم إن الشرطة اعتقلت أيضا 52 شخصا من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، خلال اجتماع لجناح الشباب في إقليم ديار بكر بجنوب شرق البلاد.

وزير العدل يلماز تونج قال على منصة إكس إن المشتبه بهم موجه إليهم اتهام “امتداح الجريمة والمجرم… ونشر دعاية منظمة إرهابية”. وأضاف أن أوامر اعتقال صدرت بحق آخرين.

وبحسب وزير الداخلية علي يرلي قايا، بدأت السلطات تحقيقات في 57 حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي متهمة بنشر محتوى ضد القوات المسلحة التركية، وأضاف أن أربعة أشخاص اعتلقوا كجزء من العملية.