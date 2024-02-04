مقتل 28 شخصا في قصف أوكراني لمخبز في لوغانسك

قتل 28 شخصا جراء قصف أوكراني طال مخبزا في مدينة ليسيتشانسك في إقليم لوغانسك.

ونقلت روسيا اليوم عن رئاسة الإقليم قولها في بيان “ارتفع عدد القتلى إلى 28 بينهم طفل واحد، بالإضافة إلى 10 مصابين” جراء القصف الذي طال المخبز فجر اليوم.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الإقليم ليونيد باستشنيك أن القوات الأوكرانية قصفت مخبزا في مدينة ليسيتشانسك.

وكتب باستشنيك على قناته في “تلغرام”: “قصفت القوات الأوكرانية مخبزا في ليسيتشانسك، وهناك مدنيون تحت الأنقاض.. . هم قصفوا المبنى مع العلم أن السكان يأتون في يوم العطلة إلى المخبز لشراء الخبز”.