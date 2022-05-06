مقتل 3 إسرائيليين خلال هجوم مسلح في بلدة إلعاد قرب تل أبيب

قتل 3 إسرائيليين وأصيب 4 آخرون، في بهجوم مسلح في بلدة إلعاد قرب تل أبيب وسط الأراضي المحتلة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، من بينها قناة كان الرسمية، وصحيفة يديعوت أحرنوت، ومعاريف، عبر مواقعها الإلكترونية، إنّ شخصين قاما بهجوم تضمن إطلاق نار وهجوم بالفأس في بلدة إلعاد القريبة من مدينة تل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأنّ الهجوم أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، في حين ذكرت نجمة داوود الحمراء وهي مؤسسة طبية حكومية أنّ من بين المصابين، حالتين في وضع خطير، وواحدة متوسطة، وأخرى طفيفة.

من جهتها قالت شرطة الإحتلال الإسرائيلي إنّها تفحص ملابسات حادثة استثنائية في بلدة إلعاد، التي أسفرت عن قتلى وإصابات، نقلا عن مصادر طبية، دون توضيح خلفية الهجوم بعد.