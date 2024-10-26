مقتل 3 جنود إسرائيليين باشتباكات جنوب لبنان و«حزب الله» يصدر البيان «18» اليوم

تواصلت المعارك العنيفة في لبنان بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم السبت، في القطاعين الغربي والشرقي، مع محاولات الجيش الإسرائيلي التوغل براً، بينما أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع حدث أمني خطير في جنوب لبنان يخص جنود الجيش الإسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بسماع دوي انفجارات ضخمة في بلدتي كفركلا والعديسة الحدوديتين، وأن أعمدة الدخان تصاعدت من المكان.

ومنذ قليل، أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل 3 جنود وإصابة 11 على الأقل في معارك جنوبي لبنان. وكانت ذكرت أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت، بوقوع حدث أمني خطير في جنوب لبنان يخص جنود الجيش الإسرائيلي، وأن صافرات الإنذار دوت على الحدود الشمالية مع لبنان.

بدوره، أعلن “حزب الله” اللبناني اليوم السبت عن تنفيذ عدد من العمليات ضد إسرائيل، مؤكدا استهداف مستوطنات وتجمعات للجنود وقواعد عسكرية إسرائيلية.

وصدرت عن “حزب الله” بيانات عدة جاء فيها أنه “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه”:

– “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:20 من بعد ظهر اليوم السبت، قاعدة شراغا بصلية صاروخية كبيرة”.

– “‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:15 من بعد ظهر اليوم السبت، تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مركبا بصلية صاروخية”.‏

– “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:15 من بعد ظهر اليوم السبت، ثكنة مربض سنير بصلية صاروخية”.‏

– “‏قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:10 من بعد ظهر اليوم السبت، ‏مستعمرة شآر يشوف بصلية صاروخية”.‏

– “‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:10 من بعد ظهر اليوم السبت، ثكنة معاليه غولاني بصلية صاروخية”.‏

– “‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:05 من بعد ظهر اليوم السبت، موقع حبوشيت بصلية صاروخية”.‏

– “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:25 من بعد ظهر اليوم السبت، موقع جل العلام بِصلية صاروخية”.

– “قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:15 من بعد ظهر اليوم السبت، مستعمرة يسود همعلاه بِصلية صاروخية كبيرة”.

– “قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:40 من بعد ظهر اليوم السبت، مستعمرة جعتون بِصلية صاروخية”.

– “قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:35 من بعد ظهر اليوم السبت، مستعمرة متسوفا بِصلية صاروخية”.

– “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:30 من بعد ظهر اليوم السبت، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بصلية صاروخية”.

– “في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء “لبيك ‏يا نصر الله”، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:00 من بعد ظهر اليوم السبت، تجمعات قوات العدو الإسرائيلي في قاعدة اييليت بصلية صاروخية نوعية”.

– “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:23 من بعد ظهر اليوم السبت، تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة المشيرفة في رأس الناقورة بصلية صاروخية”.‏

– “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15 من ظهر اليوم السبت، ‏قاعدة ميشار (مقر ‏الاستخبارات الرئيسية للمنطقة الشمالية في صفد) بِصلية صاروخية”.‏

– “‏قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:45 من ظهر اليوم السبت، ‏الكريوت شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية”.‏

– “في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏وبنداء “لبيك ‏يا نصر الله”، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من ظهر اليوم السبت، هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب ‏وأصابت أهدافها بدقة”.‏

– “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 6:00 من صباح اليوم السبت، ‏تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في محيط بلدة عيتا الشعب بصلية صاروخية”.‏

– “قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15 من فجر اليوم السبت، مستعمرة كريات شمونة بِصلية صاروخية”.

وفي سياق متصل، قتل مسعف وأصيب 12 شخصا اليوم السبت، بضربة إسرائيلية استهدفت مركزا صحيا في بلدة البازورية في جنوب لبنان.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للقتلى من المسعفين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 164 قتيلا و275 جريحا.

من جهتها، شجبت وزارة الصحة العامة في لبنان إصرار قوات الجيش الإسرائيلي على استهداف المراكز والطواقم الطبية والصحية، وكررت مناشدتها للمجتمع الدولي لوضع حد لهذا المسلسل الطويل من الاعتداءات اللاإنسانية.

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية حصيلة القتلى منذ بداية الحرب في السابع من أوكتوبر الماضي وقالت في بيان :” استشهاد 2653 مواطنا وإصابة 12 ألفا و360 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد”.