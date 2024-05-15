مقتل 3 جنود باشتباكات لإحباط عملية تهريب قرب الحدود مع الجزائر

أعلن اللواء 444 قتال، مقتل ثلاثة من جنوده خلال اشتباكات مسلحة مع عصابات التهريب على الحدود الليبية الجزائرية وسط الصحراء.

وقال اللواء في بيان له إن عناصره نفذو ضربة قاسمة لأكبر خطوط تهريب المخدرات في الصحراء ، بعد اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل ثلاثة من جنوده وهم ” حمزة علي الفيتوري ” و ” ثابت إبراهيم محمد سيدي ” و ” حبيب رمضان عبد السلام علي “.

وأوضح البيان أن الاشتباك المسلح الذي استمر عدة ساعات تم خلاله كبح جماح أكبر عمليات التهريب بالصحراء، وكان بمثابة الضربة القاسمة لأكبر خطوط تهريب المخدرات.

حيث أحبط عملية تهريب قرابة 5 ملايين حبة مخدرة كان يزعم المهربون إدخالها لشباب العاصمة طرابلس وتدميرهم بسمومها، والتي ضبطت بالكامل بحسب نص البيان .

في السياق، كتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك: “رحم الله رؤساء عرفاء وحدة حبيب علي وحمزة الفيتوري وثابت سيدى؛ شهداء اللواء 444 قتال، الذين قدموا أرواحهم وهم يؤدون واجبهم في دحر عصابات التهريب على الحدود الليبية الجزائرية، تضحيات شهدائنا أبدا لن تُنسى ومستمرون رفقة زملائهم في العمل من أجل وقف آفات التهريب، التي جلبت الويلات لبلدنا”.