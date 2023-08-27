مقتل 3 عناصر من البحرية الأمريكية «المارينز» في تحطم طائرة عسكرية

قتل 3 عناصر من مشاة البحرية الأميركية «المارينز» في حادث تحطم طائرة عسكرية أميركية على جزيرة أسترالية قبالة سواحل البر الرئيسي في شمال البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الأسترالية، في بيان، إنّ الطائرة من طراز «بيل بوينغ في-22 أوسبري» تحطمت في جزيرة ميلفيل خلال مناورة تشارك فيها جيوش الولايات المتحدة وأستراليا وإندونيسيا والفلبين وتيمور الشرقية.

وقال مسؤولون وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية، إنّ 3 عسكريين أمريكيين نُقلوا إلى المستشفى، أحدهم مصاب بجروح خطيرة، بعد تحطم الطائرة خلال مناورة عسكرية متعددة الجنسيات،

وذكرت شركة تشغيل طائرات الهليكوبتر الإنقاذ «كير فلايت» أنّ أحد المصابين في حالة حرجة والآخران في حالة مستقرة، وأنّه تم نقلهم إلى مستشفى رويال داروين على بعد حوالي 100 كيلومتر إلى الجنوب.

فيما قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إنّ المصابين الـ3 أمريكيون. وأفادت هيئة الإذاعة الأسترالية بأنّ المصاب بجروح خطيرة هو جندي من مشاة البحرية الأمريكية «المارينز».