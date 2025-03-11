مقتل 3 فلسطينيين في جنين.. إسرائيل تواصل شنّ حملة عنيفة على الضفة

تواصل إسرائيل شنّ حملة عنيفة على مدن ومخيمات الضفة الغربية منذ أسابيع، أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين واعتقال المئات.

وقتل 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء “وفا”.

وأفادت الوكالة أن “الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد مواطنين لم تعرف هويتاهما بعد، برصاص الاحتلال في حيين من مدينة جنين”.

وأفادت وزارة الصحة أن “الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد مواطنين لم تعرف هويتاهما بعد، برصاص الاحتلال في حيين من مدينة جنين”.

ووفق الوكالة، فقد “ارتفع عدد الشهداء إلى 3 بعد استشهاد مواطنة (58 عاما) برصاص الاحتلال في الحي الشرقي من مدينة جنين”.

إلى ذلك، “اقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي، الحي الشرقي من مدينة جنين، وحاصرت منزلا فيه، كما حاصر جنود موقعا في شارع حيفا غرب المدينة، وأخلت القوات الإسرائيلية بناية “الأديب” السكنية في حي خلة الصوحة بمدينة جنين، بعد إجبار سكانها على الخروج وإظهار هوياتهم، واحتجزتهم وحققت معهم ميدانيا، كما دمرت عددا من محتويات الشقق السكنية”، وفق الوكالة.

في السياق، “شنت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات واسعة طالت ما لا يقل عن 30 فلسطينيا من مختلف مدن ومحافظات الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون”.

ووفقا لبيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني، “توزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل ورام الله وبيت لحم ونابلس طولكرم وسلفيت والقدس، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية العديد من المنازل، ونفذت عمليات تفتيش وتخريب واسعة النطاق”.

وبحسب البيان، “أجرت القوات الإسرائيلية تحقيقا ميدانيا في بلدة عزون بمحافظة قلقيلية، استهدف نحو 100 مواطن، قبل أن تفرج عنهم لاحقا، وسط تقارير عن تعرضهم للاعتداء والتهديد بحقهم وعائلاتهم”.

ودعا نادي الأسير الفلسطيني، “المؤسسات الدولية والمحلية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، محذرا من تداعيات استمرار سياسة العقاب الجماعي على استقرار المنطقة، ومعتبرا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والإنسانية”.