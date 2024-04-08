مقتل 3 أشخاص في قصف إسرائيلي جنوب لبنان

قصفت إسرائيل منزلا مأهولا في بلدة السلطانية جنوبي لبنان، ما تسبب بوقوع قتلى وجرحى.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الغارة “تسببت في مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، كما أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات والمنازل المجاورة للمنزل المستهدف الذي يقع في دائرة تجمع سكني، وفقدت أكثر من 10 عائلات مسكنها بسبب تضرر منازلها”.

وقال مصدران أمنيان لوكالة رويترز: “إن إسرائيل نفذت غارة على قرية السلطانية بجنوب لبنان مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص بيهم قيادي ميداني في قوة الرضوان وهي قوة النخبة التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية”.

هذا وتتواصل المعارك في الجنوب اللبناني بين حزب الله والجيش الإسرائيلي من منذ أكثر من ستة أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.