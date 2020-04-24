مقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين جراء قذائف عناصر حفتر العشوائية

هلع وفزع بين المواطنين المدنيين جراء سقوط قذائف حفتر العشوائية. [سوشيال ميديا]

أفاد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الأمين الهاشمي، بوفاة 3 مواطنين وإصابة 3 آخرين من ضمنهم وافد أجنبي من النيجر، نتيجة سقوط عدة قذائف أطلقتها عناصر حفتر على منطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس ليل الخميس/الجمعة.

وأوضح الهاشمي في تصريحات تلفزيونية، أن القتلى جرى نقلهم إلى دار الرحمة بمستشفى طرابلس الجامعي، بالإضافة إلى الجرحى لتلقي العلاج اللازم.

وشهدت منطقة عين زارة مساء الخميس، سقوط عدة قذائف أطلقتها عناصر حفتر، أدت إلى اشتعال النيران وهلع وفزع بين المواطنين المدنيين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بعملية بركان الغضب.

#عملية_بركان_الغضب: مشاهد مؤثرة تُظهر جانباً من ‏حالة الهلع و الفزع لدى النساء و الاطفال اثر سقوط صواريخ غراد التي اطلقتها قبل قليل ميليشيات حفتر الارهابية على منازلهم في احياء #طرابلس #عاصفة_السلام#العدوان_على_طرابلس#حفتر_كورونا_ليبيا#لن_نعود_للقيود #تبديد_وهم_المتمرد #ليبيا Gepostet von ‎عملية بركان الغضب‎ am Donnerstag, 23. April 2020

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