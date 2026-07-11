مقتل 4 أشخاص في هجوم مسلح بمدينة الزاوية

شهدت مدينة الزاوية غرب ليبيا حادثة أمنية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، بعد تعرض السيارة التي كانوا يستقلونها لهجوم مسلح نفذه مجهولون، وفقاً لما نقلته صفحات ووسائل إعلام محلية.

وأفادت المصادر المحلية بأن مسلحين أطلقوا وابلاً من الرصاص على السيارة أثناء وجود الأشخاص بداخلها، قبل أن تشتعل المركبة بالكامل عقب الهجوم، ما أدى إلى وفاة جميع من كانوا على متنها.

وذكرت المصادر أن الضحايا هم محمد صرقن، وعلي القلفاط، ومحمد الحراري، فيما لم تُعرف هوية الشخص الرابع حتى الآن.

ولم تتوفر حتى اللحظة معلومات رسمية حول تفاصيل الهجوم أو هوية منفذيه، كما لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة، في وقت لم تكشف فيه الجهات المختصة عن طبيعة الدوافع أو خلفيات الحادث.

وأثار الحادث حالة من الحزن والاستياء بين سكان مدينة الزاوية، وسط دعوات محلية للكشف عن ملابسات الواقعة، ومعرفة الجهات المتورطة في تنفيذ الهجوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المسؤولين عنه.

وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار التحديات الأمنية التي تواجه عدداً من المدن الليبية، حيث تشهد بعض المناطق بين الحين والآخر حوادث إطلاق نار وجرائم تستهدف مدنيين أو شخصيات مرتبطة بجهات أمنية وعسكرية، وسط مطالبات بتعزيز الاستقرار وملاحقة المتورطين في أعمال العنف.