مقتل 4 جنود تونسيين إثر انفجار لغم في القصرين

أفادت مصادر إعلامية وعسكرية تونسية، اليوم الأربعاء، بمقتل 4 جنود تونسيين، إثر انفجار لغم أرضي غربي البلاد.

وانفجر اللغم في جبال المغيلة الواقعة بمحافظة القصرين غربي البلاد، وأسفر عن مقتل أربعة عسكريين كانوا بصدد ملاحقة مجموعة من الإرهابيين المتمركزين بالجبال”.

وبحسب مصادر عسكرية، فإن الحادث جدّ بعد ورود معلومات عن تحركات مشبوهة لجماعة “جند الخلافة ” في محافظة القصرين كانت تنوي القيام بعمليات إرهابية بالمدينة.

ويعتبر هذا الحادث الثاني من نوعه في أقل من شهرين بعد انفجار لغم مطلع شهر يناير الماضي، في جبل الشعانبي بالمحافظة ذاتها.

من جهتها نعت رئاسة الحكومة التونسية قتلى الجيش، وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، إن بوصلتهم يجب أن تبقى موجّهة إلى حماية الوطن من كل الأخطار المحدقة به بعيدا عن التجاذبات.

وجاء في بيان الحكومة: “على إثر استشهاد أربعة عناصر من جنودنا الأبطال في انفجار لغم أثناء مرور عربتهم بجبال مغيلة صباح اليوم، يتقدم رئيس الحكومة هشام مشيشي بتعازيه لعائلات الشهداء راجيا من الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يتقبّلهم برياض جنانه.. وأذن رئيس الحكومة بتوفير كافة عناصر العناية والرّعاية اللازمة لأفراد عائلتهم”.

وشدّد رئيس الحكومة هشام المشيشي على أن هذه العملية “لن تثنينا على مواصلة جهودنا من أجل محاربة الإرهاب ودحره، مؤكدا أنّها تأتي لتذكّرنا أنّ بوصلتنا يجب أن تبقى دائما في اتّجاه حماية الوطن من كل الأخطار المحدقة به، وتحقيق مصلحة شعبنا، بعيدا عن كلّ التجاذبات والمشاحنات والمزايدات”، بحسب البيان.