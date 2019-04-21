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مقتل 4 مسلحين في هجوم على مركز للمباحث بالرياض

عين ليبيا | آخر تحديث: 21 أبريل 2019 - 20:30
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إحباط هجوم مسلح على مقر لأمن الدولة في الرياض. [إنترنت]
نقلت وسائل إعلام سعودية رسمية عن السلطات قولها إن 4 مهاجمين قتلوا الأحد، لدى إحباط هجوم على مركز للمباحث تابع لأمن الدولة بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة في تصريح صحفي:

“الجهات الأمنية بالرئاسة تمكنت من إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي، وتصدت للمهاجمين وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف ما أسفر عن مقتلهم جميعا وعددهم أربعة إرهابيين يجري التثبت من هوياتهم فيما أصيب ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة”.

وأضاف المتحدث أن الأجهزة الأمنية تتعامل مع مواد متفجرة وأغراض أخرى تركها المهاجمون خلال العملية.

وقالت وسائل الإعلام السعودية إن المهاجمين كانوا مسلحين برشاشات وقنابل وزجاجات حارقة، وجنسيتهم سعودية ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي.

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