مقتل 4 مسلحين في هجوم على مركز للمباحث بالرياض

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة في تصريح صحفي:

“الجهات الأمنية بالرئاسة تمكنت من إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي، وتصدت للمهاجمين وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف ما أسفر عن مقتلهم جميعا وعددهم أربعة إرهابيين يجري التثبت من هوياتهم فيما أصيب ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة”.