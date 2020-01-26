مقتل 4 من قوات «البركان» وإصابة آخرين في صد هجوم لعناصر حفتر على أبوقرين

قوات بركان الغضب تُعلن استعادتها السيطرة على أبوقرين. [سوشيال ميديا]

قامت عناصر حفتر، الأحد، بمحاولة وُصِفت بـ”الفاشلة” للتقدم باتجاه منطقة أبوقرين غرب مدينة سرت.

وتصدت قوات بركان الغضب للهجوم المباغث لعناصر حفتر على المنطقة، وكبدتهم خسائر في الأرواح والآليات،وغنمت عدد من الآليات المسلحة التابعة لعناصر حفتر.

من جانبه أكد آمر غرفة عمليات سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال، إعادة السيطرة على منطقة أبو قرين بعد خرق عناصر حفتر اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف بيت المال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” أن الاشتباكات ما تزال مستمرة حتى الآن بعد منطقة أبوقرين، مؤكدا عزم قواتهم دحر عناصر حفتر إلى أبعد نقطة، وفق قوله.

ومن جهته، قال الناطق باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق العقيد محمد قنونو إن قوات بركان الغضب تحافظ على تمركزاتها وتلاحق فلول عناصر حفتر باتجاه الوشكة بعد خرقها للهدنة ومحاولتها للتقدم باتجاه أبوقرين.

ونوه قنونو أن تكرار العدو الغادر خرقه لوقف إطلاق النار يُلغيه، وفق قوله.

هذا وأسفرت الاشتباكات عن سقوط 4 عناصر من قوات بركان الغضب من مدينة مصراتة، وهم:

رمضان أحمد الضالع

جمعة غيث أبوشويقير

علي مصطفى سويب

علي سويسي كرواد

كما أسفرت الاشتباكات عن إصابة نحو 18 آخرين من قوات بركان الغضب.