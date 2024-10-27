مقتل 40 فلسطيني وإصابة 80 بقصف إسرائيلي على بيت لاهيا

أعلنت وزارة الصحة في غزة، “مقتل 40 فلسطيني وإصابة أكثر من 80 آخرين بقصف إسرائيلي لمربع سكني في بيت لاهيا شمالي القطاع”.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم الأحد، إن “الجيش الإسرائيلي “أخرج المنظومة الصحية في شمال القطاع عن العمل لقتل أكبر عدد من الفلسطينيين”.

وأضافت: “لا نعرف مصير نحو 300 من الكوادر الطبية في مستشفى كمال عدوان ونحمل الاحتلال المسؤولية عن حياتهم”.

من جهته، قال خليل الدقران المتحدث باسم مستشفى “شهداء الأقصى” في مدينة دير البلح: “الاحتلال أخرج منظومة الصحة في الشمال عن العمل لاستهداف أكبر عدد من المواطنين”، مؤكدا على أن “الوضع في شمال القطاع صعب للغاية”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس “ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر 2023 إلى 42924 فلسطينيا وإصابة 100833 آخرين أغلبيتهم من الأطفال والمساء إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض”.