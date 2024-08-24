مقتل 42 فلسطينيا بغارات إسرائيلية ووفد من «حماس» يتوجه إلى القاهرة!

قتل 42 فلسطينيا على الأقل في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في وسط وجنوب قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ففي خان يونس، وصلت جثامين 32 فلسطينيا منذ الفجر وحتى الصباح إلى مستشفى ناصر الطبي بخان يونس جراء سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي، كما وصلت جثامين 10 ضحايا إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات ودير البلح وبلدة القرارة ومدينة حمد بخان يونس منذ الصباح”.

وبحسب المعلومات، “سقطت إصابات في استهداف طائرة “كواد كابتر” مسيرة لمجموعة من الفلسطينين في محيط مدرسة عين جالوت بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة،قالت مصادر في الدفاع المدني، إن قصفا إسرائيليا مركزا أدى إلى نسف مبان سكنية بمنطقة دوار الكويتي ومربع عليين والكلية الجامعية جنوب مدينة غزة”.

سياسيا، أفادت وكالة “معا” الفلسطينية، “بأن وفدا قياديا من حركة “حماس” يتوجه اليوم السبت، إلى العاصمة المصرية القاهرة”.

وقالت الوكالة إن “الوفد سيلتقي كبار المسؤولين المصريين للاطلاع على تطورات المحادثات الجارية بشأن وقف إطلاق النار بغزة”.

هذا وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 40265 والإصابات إلى 93144 منذ بدء الحرب الإسرائيلية.